Dachau: Filmwerkstatt für Kinder

Licht an, Kamera läuft und Klappe bitte! Wie ein Film entsteht von der Idee über den Dreh bis zum Schnitt, das können Kinder ab sechs Jahren heute Nachmittag in der Kinder-Filmwerkstatt hier in Dachau lernen. In dem zweistündigen Programm der Dachauer Kreativschmiede lernen die Kids zuerst, mit der Handkamera umzugehen und die richtigen Bilder einzufangen. Das gefilmte Material wird dann gemeinsam zusammengeschnitten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei, nur einen 3G-Nachweis muss man mitbringen.