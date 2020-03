Die Stadt Dachau investiert in die E-Mobilität. 12 Ladestationen will sie an verschiedenen Standorten in der Stadt bauen. Und fünf der Ladestationen sind bereits in Betrieb. Das Aufstellen der Ladesäulen trage zu einer umweltfreundlichen und klimaschonenden Mobilität in der Stadt bei, so Oberbürgermeister Hartmann. Insgesamt investiert die Stadt rund 185.000 Euro in die Ladestationen.