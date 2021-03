Dachau: Guter Start für „Spotlight on DAHoam“

Es war ein grandioser Auftakt für die Initiative „Spotlight on Dahoam“ im Landkreis Dachau. Allein mit dem ersten Streaming-Konzert der Wiesn-Band Ois Easy habe man 8700 Euro eingenommen, so die Initiatoren – mehrere hundert Zuschauer holten sich die Stimmung am vergangenen Samstag ins eigene Wohnzimmer. Ein großer Gewinn für alle Beteiligten. Morgen soll auch schon das nächste Konzert stattfinden – die Konzerte sind zwar kostenlos aber jeder kann sich trotzdem ein Ticket kaufen, um die Künstler und Techniker zu unterstützen. Einen Link gibt’s hier.