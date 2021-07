„In 500 Schritten durch die Dachauer Altstadt“ – unter dem Motto findet morgen ab 9 Uhr ein Pop-Up-Event in Dachau Stadt. So wolle man die Stadt wieder ein wenig wachküssen und Menschen zum Shoppen animieren, so die Organisatoren. Stattfinden soll das Ganze an der Pfarrstraße – mit dabei seien zahlreiche alteingesessene Läden und eben Läden, die nur für einen Tag geöffnet haben. Zu kaufen gäbe es Mode, Möbel oder auch Kindersachen. Und alle Geschäfte seien in 500 Schritten erreichbar.