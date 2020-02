Dachau: Infoveranstaltung „Zurück in den Beruf“

Die Familien- und Elternzeit ist etwas sehr Schönes und Kostbares – die meisten Männer und Frauen wollen nach dieser Pause aber wieder arbeiten gehen. Morgen Vormittag gibt es extra zu dem Thema „Zurück in den Beruf“ eine kostenlose Infoveranstaltung hier in Dachau. Neben Fragen zum Arbeitsmarkt, könnt Ihr Euch auch Tipps zu Arbeitsmodellen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten holen. Auch das Thema Weiterbildung und Fördermöglichkeiten stehen auf dem Programm. Beginn ist um 09 Uhr in der Agentur für Arbeit.