Die Pfingstferien stehen an und die Kontaktbeschränkungen gelten natürlich auch dann weiter. Die Dachauer Jugendzentren haben deshalb jetzt eine digitale Stadtrallye entwickelt. Per App können die Jugendlichen ab jetzt an 14 verschiedenen Stationen Aufgaben erledigen – wer bis Ende August am meisten erledigt hat, kann tolle Preise gewinnen. Alle Infos zu der Stadtrallye findet Ihr hier.