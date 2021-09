Dachau/Karlsfeld: Polizei sucht nach zwei jugendlichen Autodieben

Gestern Nachmittag wurde wiederholt durch zwei Jugendliche ein unversperrtes Auto entwendet. Diesmal endete die Fahrt an der Gebäudemauer eines Dachauer Kindergarten.

Am Montag, den 27.09.2021, gegen 15:40 Uhr, hatten Unbekannte abermals leichtes Spiel. Sie eigneten sich in der Kufsteiner Straße in Dachau einen unversperrten Ford an und fuhren davon. Der Zündschlüssel befand sich im Fahrzeug. Kurze Zeit später teilten Zeugen einen Unfall in der Geschwister-Scholl-Straße mit. Ein Ford fuhr dort gegen eine Mauer des AWO Kinderhauses. Die beiden Insassen stiegen aus und flüchteten. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich beim dem Unfallfahrzeug um den vorher entwendeten Ford. Der Sachschaden beträgt etwa 3500 Euro.

Schon am Sonntag sollen die zwei Jugendlichen in Karlsfeld ein nicht abgesperrtes Auto genommen und damit später frontal gegen einen Baum gefahren sein.

Die Polizei Dachau bittet erneut unter der Telefonnummer 08131/5610 um sachdienliche Hinweise. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten von Sonntag und Montag von denselben Personen ausgeführt wurden.

Beschreibung der mutmaßlichen Täter:

Beide sind etwa 14 bis 16 Jahre alt. Einer war bekleidet mit einem lila rosa farbigen Hoodie und einer schwarzen Jogginghose. Er führte einen blauen Rucksack mit sich. Der Zweite trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und hatte eine rote Tasche bei sich.