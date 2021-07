Alle Kinder und Jugendliche unter 16 Jahre dürfen in den Sommerferien kostenlos ins Dachauer Freibad gehen. Das hat der Familienausschuss des Stadtrates beschlossen. Die Kinder sollen so mal eine unbeschwerte Zeit nach all den Einschränkungen genießen können. Die Kinder müssen sich vorab ein Online-Ticket besorgen und dann am Eingang einfach den Ausweis vorzeigen. Für die Aktion plant die Stadt rund 12.000 Euro an Kosten ein.