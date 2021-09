Dachau: Kinderkunstwerkstatt für kreative Kids

Einmal nach Herzenslust basteln, malen und kneten. Kreative Kinder können sich ab morgen wieder ausleben, denn dann öffnet die Kinderkunstwerkstatt in der Dachauer Kreativschmiede hier am Klagenfurter Platz. Gemeinsam mit professionellen Künstlern können die Kids Kunst aus ungewöhnlichen Alltagsmaterialien herstellen. Das Programm ist kostenlos und richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Anmelden muss man sich wegen Corona trotzdem, das geht aber auch vor Ort.

Das Anmeldeformular findet ihr hier.