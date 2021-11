Dachau: Kindervilla erhält Naturschutzpreis

Verantwortung übernehmen. Das haben die Kinder in der Kindervilla Sankt Klara hier in Dachau auf eine ganz besonders anschauliche Weise gelernt: Gemeinsamt mit engagierten Eltern haben sie Hochbeete gebaut und dann mit Pflanzen bestückt, um die sie sich kümmern mussten. Dabei haben die Kinder auch gelernt, warum die vielen kleinen Tiere und die Pflanzen in den Beeten einander brauchen. Für dieses Projekt ist die Kindervilla vom Landesbund für Vogelschutz jetzt mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Und das nächste Projekt ist schon in Planung: Da lernen die Kinder, was mit den Insekten eigentlich im Winter passiert.