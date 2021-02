Dachau: Kita-Anmeldungen jetzt online möglich

Dachau wird immer digitaler – um den Eltern und Behörden einiges an Papierkram abzunehmen sind Kita-Anmeldungen jetzt auch digital möglich. So wolle man die Anmeldungen einfacher, sagt die Stadt. Jetzt können die Eltern ihr Kind ganz einfach für maximal fünf Kitas anmelden und dabei auch angeben, welche Einrichtung sie bevorzugen. Auch die Kitas selbst profitieren von den Online-Anmeldungen – sie bekommen die ganzen Daten gesammelt und gehen ebenfalls nicht in Zettelwirtschaft unter – so bleibe mehr Zeit für pädagogische Arbeit. Problem ist natürlich aktuell – wegen Corona gibt es keinen Tag der offenen Tür. Dafür stellen sich die Kitas online vor – einen Link zu den Kita-Vorstellungen gibt es hier.

Und hier geht es zur Online-Anmeldung.