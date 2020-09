Manche Menschen sind einfach unglaublich dreist. In Dachau hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagnachmittag einen Krankenfahrstuhl vom Park & Ride Parkplatz am Bahnhof gestohlen. Die 68-jährige Besitzerin ist allerdings dringend auf den Krankenfahrstuhl angewiesen – er hat die Farbe schwarz und ist von der Marke Quickie Jive. Die Polizei bittet um Hinweise.