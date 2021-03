Dachau: Kreativschmiede bietet Film-Workshop an

Filmen, schneiden, produzieren – das können Kinder jetzt wieder in Dachau lernen. Denn die Dachauer Kreativschmiede bietet wieder eine Kinder-Filmwerkstatt an. Diesen Freitag von 15 bis 17 Uhr können Kinder ab sechs Jahren in die Welt der Filmproduktion hineinschnuppern. Mit der Handkamera können sie verschiedene Momente filmen, die am Ende zusammen digital bearbeitet werden. Die Teilnehmerzahl für das kostenlose Programm ist allerdings begrenzt – anmelden könnt ihr euch per Telefon oder Email.

Voranmeldung über Email: office@echo-ev.de oder Telefon: 08131 356710