Dachau: Kreativschmiede mit Collagen-Aktion

Diesen Freitag wird wieder fleißig gepfuscht, geknetet und ausprobiert. Hier in Dachau können sich junge Künstler in der Kinder-Kunstwerkstatt wieder einmal eine Pause von der Pandemie gönnen. Dieses Mal nehmen sie sich ein Beispiel an Ellen Gallagher und gestalten tolle Collagen aus Plastilin. Die Künstlerin lässt da unterschiedliche Motive so weit miteinander verschmelzen, bis eine seltsame und teilweise bizarre Fantasiewelt herauskommt. Ab 15 Uhr können Kinder von 6-12 Jahren am Freitag die Videoerklärung ansehen und mitmachen. Den Link dazu findet ihr hier.