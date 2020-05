Das Landratsamt in Dachau bittet alle Hundebesitzer ihre Tiere beim Spazierengehen an die Leine zu nehmen. Grund dafür sei, dass bei den Tieren, wie Hasen und Rehe, derzeit die Brut- und Setzzeiten beginnen. Freilaufende Hunde führten zu verstärktem Stress und einer Beunruhigung der Tiere, so das Landratsamt. Vor allem in Waldgebieten- oder Rändern sollten Hunde auf jeden Fall angeleint sein.