Dachau: Laugenschleifen gegen Brustkrebs

Leben retten beim Bäcker – das geht noch den ganzen Oktober hier im Landkreis. Bei mehr als 40 Filialen gibt es nämlich ganz besondere Laugenschleifen zu kaufen. Die symbolisieren die rosa Schleife, das internationale Zeichen für Brustkrebs. Oktober ist nämlich schon seit 1985 Brustkrebsmonat. Und mit jeder gekauften Laugenschleife gehen 30 Cent an Hilfsprojekte hier im Landkreis Dachau. Das Projekt der Bäckerinnung Dachau, der Frauenklinik und der Gesundheitsregion Plus im Landkreis will darauf aufmerksam machen, dass jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt. Früherkennung kann dabei Leben retten.

Diese Bäckereien im Landkreise nehmen an der Aktion teil: Bäckerei Gürtner, Bäckerei Kloiber, Bäckerei Kornprobst, Bäckerei Konditorei Denk, Bäckerei Konditorei Geisenhofer, Bäckerei Konditorei Seidl, Bäckerei Obeser, Bäckerei Umkehrer, Bäckerei Wörmann, Bio Bäckerei & Konditorei Polz und Mair‘s Backstube.