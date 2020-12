Dachau: Laugenschleifen gegen Brustkrebs

Es ist ein starkes Zeichen gegen Brustkrebs – im Landkreis Dachau haben sich mehr als 50 Bäckereien zusammengetan, um an einer Aktion der Frauenklinik teilzunehmen. Im gesamten Oktober haben sie neben Laugenbrezn auch Laugenschleifen verkauft. Pro Schleife wurden 30 Cent gespendet – insgesamt kamen so 2800 Euro zusammen. Das heißt – über 9300 der Gebäckstücke gingen über die Ladentheke. Die Amper-Kliniken haben den Betrag dann nochmal verdoppelt. Der Erlös geht jetzt an verschiedene Organisationen, die sich für Krebspatienten einsetzen.