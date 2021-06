Wer Rad fährt, tut nicht nur etwas für sich, sondern auch für die Umwelt. Der Dachauer Kreisverband des ADFCs will deshalb Danke sagen und verteilt am Samstag Lebkuchenherzen an die Radlfahrer. Am Unteren Markt an der Münchner Straße in Dachau wird von 10 bis 13 Uhr eine „Rad-Dank-Stelle“ aufgestellt – solange der Vorrat reicht können sich alle Radler dort ein kleines Dankeschön abholen.