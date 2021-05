Dachau: Lesezeichenwettbewerb startet für Kinder

Der beliebte Lesezeichenwettbewerb der Stadtbücherei Dachau geht in die nächste Runde. Und weil man beim Lesen abheben und in neue Welten eintauchen kann, ist das Thema dieses Jahr „Auf Lesereise“. Seit gestern kann jeder kreative Kopf ab fünf Jahren teilnehmen. Einzige Bedingung: das Motto muss in einer Zeichnung oder einem Malbild künstlerisch umgesetzt werden. Den Vordruck für die Lesezeichen könnt ihr euch bereits auf der Homepage der Stadbücherei ausdrucken – noch bis zum 12. Juni könnt ihr dann die fertig gestaltenen Lesezeichen per Handyfoto oder Scan per E-Mail an stadtbuecherei@dachau.de die Stadtbücherei schicken.