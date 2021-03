Am Sonntag ist Welttag der Poesie und die Stadtbücherei Dachau hat sich dafür die Aktion „Lyrik To Go“ ausgedacht. Ein lustiges Tiergedicht-Rätsel, eine gereimte Öko-Anklage gegen den Plastikmüll in den Weltmeeren, eine Jahreszeiten-Revue in knappen Versen oder eine lyrische Hommage an die Welt der Bücher – es gibt in jedem Fall einige Bücher zum Mitnehmen. Das Besondere – viele der Gedichte sind nicht etwa von bekannten Autoren, sondern kommen von Schülern des Dachauer Josef-Effner-Gymnasiums.