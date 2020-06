Dachau: Malwettbewerb der Stadtbücherei

„Der Natur auf der Spur“ – gerade jetzt wo die Ausgangsbeschränkungen endlich vorbei sind erkunden wir wieder die Wälder, Berge und Seen in unserer Heimat. Und die Stadtbücherei in Dachau macht dieses Motto zu einem Zeichenwettbewerb. Jeder, der Lust hat kann ein Bild malen das sich mit der Natur beschäftigt. Die besten Einsendungen werden dann auf dem offiziellen Lesezeichen der Bücherei abgebildet. Und die Gewinner bekommen Büchergutscheine und Urkunden. Einsendschluss ist der Sonntag in einer Woche. Einen Link zur Vorlage für das Lesezeichen findet Ihr auf hier.