In Dachau geht es heute den Bäumen an den Kragen. In einigen städtischen Waldstücken werden heute mehrere Bäume gefällt, die eine Gefährdung für den Verkehr sind. Das teilte die Stadt mit. Vor allem geht es um Eschen, die durch das Eschentriebsterben bei Wind umstürzen könnten. Betroffen sind der Stadtwald in Dachau-Süd oder das Waldstück zwischen Hallenbad und der Amper.