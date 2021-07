Das allererste Mal seit Monaten, darf der Moskauer Circus wieder auftreten – und zwar hier in Dachau. Wer mit seinen Kindern hin möchte, hat von heute bis Donnerstag Zeit. Der Zirkus steht in der Nähe vom Kaufland. Und es gibt zwei Vorstellungen am Tag mit Luftakrobatik, Clowns, einer bunter Papageienshow und auch einer Raubtierdressur mit fünf Tigern. Wer das sehen möchte kann sich Karten online unter diesem Link oder per Telefon beim Zirkus selbst: 0 18 06/57 00 00 oder 01 63/8 11 44 40