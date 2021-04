Dachau: Neuer Gartenwettbewerb

„Grüne Oase auf Balkon und Terasse“ – das ist in diesem Jahr das Motto des Blumen- und Gartenwettbewerbs in Dachau. Und da es in der Stadt immer schick aussieht, wenn viel Grün auf Balkon und Terasse zu sehen ist, ruft die Stadt auf, am Wettbewerb fleißig teilzunehmen. Wichtig ist dabei nur eine üppige Bepflanzung, heißt: Klassiker wie Geranien oder Petunien sind gerne gesehen. Thymian und Lavendel haben einen herrlichen Duft und große Blütensträucher wie Oleander oder Zitronenbäume setzen besondere Akzente. Anmeldeschluss zum Wettbewerb ist der 18. Juni – einen Link dazu findet Ihr hier.