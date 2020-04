Wie hoch ist eine gerechte Miete? Darüber gibt es gerne unterschiedliche Meinungen zwischen Mieter und Vermieter. In Dachau ist am vergangenen Mittwoch der neue Mietspiegel in Kraft getreten. Der gilt für zwei Jahre und berücksichtigt dabei sowohl die Interessen der Mieter als auch Vermieter, wie Oberbürgermeister Hartmann mitteilte. Einen Link zum neuen Mietspiegel findet Ihr hier.