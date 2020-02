Dachau: Ortsschilder von Petershausen gestohlen

Petershausen ausgelöscht – so beschreibt die Gemeinde das, was in der Nacht auf Donnerstag passiert ist. Unbekannte Täter haben an den Hauptverkehrsstraßen sämtliche acht Ortschilder abmontiert und die Rahmen einfach umgeknickt stehen lassen. Der Schaden liegt dabei bei mehreren tausend Euro. Bis neue Ortsschilder zur Verfügung stehen, werden erstmal Tempo 50-Schilder aufgestellt. Wegen der scheinbar großen Nachfrage, weist der Bürgermeister darauf hin, dass original Petershausener Ortsschilder ab sofort im Rathaus für 500 Euro pro Stück bestellt werden können. Die Übergabe erfolgt persönlich durch den Bürgermeister – samt Herkunftszertifikat.