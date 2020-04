Politische Parteien dürfen das Dachauer Landkreiswappen nicht auf Plakaten oder ähnlichem benutzen. Das hat der Kreistag beschlossen. Die AfD hatte im Februar angefragt, ob sie das Wappen auf einer Medienwand nutzen kann. Doch das ginge nicht mit der Neutralitätspflicht der Kommune einher, so der Kreistag. In Einzelfällen dürfen Vereine, Verbände oder Privatpersonen das Wappen aber nutzen. Für Parteien ist es aber von nun an generell tabu.