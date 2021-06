In Dachau werden wieder geführte Rundgänge angeboten – zum Start geht es am Samstag durch die Dachauer Altstadt. Der Aspekt, der dabei unter die Lupe genommen wird könnte aber kaum aktueller sein – der Klimaschutz. Wie war das Alltagsleben vor 100 oder 200 Jahren und wie nachhaltig war es? Los geht die Führung um 16 Uhr auf dem Parkplatz „Am Kühberg“. Wer sich anmelden möchte kann unter 08131 32 68 36 anrufen oder eine E-Mail an claudia.berger-jenkner@gmx.de schreiben.