Schwerer Unfall in der Bahnhofstraße in Dachau heute Morgen. Wie die Polizei nun mitteilt, hat ein Lastwagenfahrer beim Abbiegen in die Straße eine Fußgängerin übersehen und einige Meter mitgeschliffen. Die 51-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und ist kurze Zeit später im Krankenhaus verstorben. Die Bahnhofsstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt die Polizei nun gegen den 45-jährigen Fahrer.