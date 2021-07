Große Freude in Dachau – der Sommer in der Stadt ist jetzt offiziell genehmigt. Das at das Dachauer Landratsamt mitgeteilt. Bisher hing der Sommer in der Stadt ja noch in der Schwebe, weil die Rechtsgrundlage zu schwammig war. Er soll Ende Juli starten – die genauen Details, also wieviel Fahrgeschäfte oder Essbuden es geben wird, sind noch unklar.