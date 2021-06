Junge Wasserratten aufgepasst – hier in Dachau findet am Donnerstag die nächste Sommerspielaktion statt. Unter dem Motto „Spielaktion im Freibad“ ist der Äktschn-Spielbus mit vielen lustigen Spielaktionen für Groß und Klein unterwegs. Dafür geht es am Donnerstag ins Familienbad in Dachau – aber natürlich nur, wenn das Wetter auch mitspielt. Mitmachen können alle Kinder ab sechs Jahren und zwar ohne Anmeldung und kostenlos – nur der Freibadeintritt muss bezahlt werden.