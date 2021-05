Dachau: Spotlight on DAHoam geht in den Endspurt

Die Konzert-Reihe von Spotlight on DAHoam aus Dachau neigt sich so langsam dem Ende zu. Das Projekt hat nun die vorerst letzten Termine bekannt geben. Schon am Samstag gibt die Dachauer Band Dame Bube Krass um 20 Uhr ein Livestreaming-Konzert aus der Schrannenhalle. Und nächste Woche Donnerstag gibt es nicht nur ein Abschlusskonzert von der Dachauer Band Garou, sondern zusätzlich danach noch einen Talk mit niemand geringerem als … Skisprunglegende und Olympiasieger Sven Hannawald. Ab 20:15 spricht er über die Höhepunkte seiner Karriere und seinen persönlichen Erfahrungen mit Leistungsdruck und Belastungssituationen.

Der Link zu beiden Events lautet www.spotlight-on-dahoam.de/live. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos. Wer Spotlight on DAHoam und damit Künstler und Veranstaltungsfirmen im Landkreis unterstützen möchte, kann sich jedoch per PayPal an helfen@spotlight-on-dahoam.de ein virtuelles Ticket kaufen.