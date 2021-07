Dachau: Stadt soll Surferwelle bekommen

Tolle Nachrichten für alle Surfbegeisterten – bald müssen sie wohl nicht mehr am Eisbach in München Schlange stehen, um surfen zu können. Denn der Mühlbach mitten in Dachau soll so umgebaut werden, dass eine surfbare Welle entsteht. Für Experten ist die Welle im künftigen MD-Viertel machbar – nur weil das sowieso umgebaut wird, ist der Mühlbach überhaupt ins Gespräch gekommen. Die Stadt und der Investor haben schon drüber gesprochen – das Bündnis für Dachau ist von dem Plan bisher noch nicht ganz überzeugt. Fest steht der Bau der Welle also noch nicht.