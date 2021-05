Das Landratsamt in Dachau sucht aktuell nach Bürgern, die sich ehrenamtlich betätigen wollen. Konkret gehe es darum rechtliche Angelegenheiten für Menschen zu klären, die das selbst nicht mehr können. Also finanzielle oder pflegerische Bereiche, so das Landratsamt. Für das Ehrenamt braucht man aber keine Joberfahrung oder ähnliches – das Landratsamt bietet dafür Weiterbildungen in rechtlichen Bereichen an.