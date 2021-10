Dachau: Stadt will das Fairtrade-Siegel

Viele Städte und Gemeinden hier in der Region haben es schon – Dachau will es jetzt auch: das Fairtrade-Siegel. Damit werden Städte ausgezeichnet, die sich für fair gehandelte Produkte einsetzen. Damit sich Dachau aber als „Fairtrade-Town“ bezeichnen darf, müssen ein paar Voraussetzungen erfüllt werden: Unter anderem müssen eine gewisse Zahl an Geschäften, Restaurants und öffentlichen Einrichtungen jeweils mindestens zwei Fairtrade-Artikel anbieten. Und damit da möglichst viele mitmachen, will die Stadt motivieren. Bei einem Infoabend morgen gibts unter anderem eine Antwort an die Frage, was der faire Handel eigentlich für die Stadt bringt. Anmelden könnt ihr euch beim Dachauer Forum.