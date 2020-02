Am Amperweg hier in Dachau ist der Kitabau noch nichtmal abgeschlossen, da hat der Stadtrat schon ein weiteres Projekt genehmigt. Auf dem Grundstück der Stadt an der Pollnstraße soll eine Kita mit insgesamt sechs Gruppen entstehen. Direkt daneben sollen auch Wohnungen für Mitarbeiter der Stadt entstehen. Damit reagiert der Stadtrat auf den Bedarf an Kinderbetreuung. Denn der ist schon groß, wird aber noch in den nächsten Jahren noch steigen.