Dachau sucht den perfekten Garten für Forscher-Kinder

So ein Garten ist für Kinder in erster Linie zum Spielen da. Schnell merken aber auch die Kleinen, dass es auch spannend ist, die Pflanzen und Tiere in einem Garten zu erforschen. Die Stadt Dachau hat deshalb einen Gartenwettbewerb ins Leben gerufen. Gesucht wird der beste Abenteuergarten in Dachau: Nistkästen für Vögel, Insektenhotels oder Beete mit Salat und Gemüse. Eine Fachjury überprüft die Gärten dann darauf, wie spannend er für Kinder ist. Teilnehmen können Privatleute, Kindergärten oder Vereine aus ganz Dachau.

Anmelden geht telefonisch unter 08131 / 75 48 80 oder per Email an stadtgruen@dachau.de. Anmeldeschluss ist der 20.06.2022