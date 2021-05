Die Touristeninformation in Dachau bietet ab Samstag wieder ihre Stadtführungen an. Den Start macht eine Führung durch die Altstadt ganz im Zeichen der Kunst. Dabei laufen die Teilnehmer an Kunstwerken an öffentlichen Stellen vorbei – Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Rathaus. Wer sich anmelden möchte kann das unter folgenden Kontaktdaten tun:

08131 379 17 83 oder per E-Mail an claudia.berger-jenkner@gmx.de