Dachau will strengere Regeln für E-Scooter

Die Stadt Dachau will dem E-Scooter Chaos Herr werden und neue Regeln beschließen. Die rund 300 Roller mehrerer Anbieter werden teils wild im Stadtgebiet abgestellt. Der Stadtrat hat sich deshalb Schwabach in Mittelfranken zum Vorbild genommen. Dort haben Stadt und E-Scooter-Anbieter gemeinsame Regeln beschlossen. So gibt es Gebiete, in denen die Roller gar nicht abgestellt werden dürfen. Außerdem gibt es eine Obergrenze an Fahrzeugen. Auch müssen Rettungswege und Einfahrten freigehalten werden. Ist ein Scooter falsch abgestellt, muss der Anbieter innerhalb von sechs Stunden reagieren. Andernfalls entfernt die Stadt den Roller und die Rechnung muss der Anbieter zahlen. In Dachau muss jetzt der Stadtrat entsprechende Regeln beschließen.