Dachau: „Zauberhafte“ Lesenacht für Kinder

Zaubern können – das ist ein echter Kindheitstraum. Aber zum Glück gibt es ja Bücher, die Fantasien zum Leben erwecken können. Denn ums Zaubern geht es bei der ersten Lesenacht vom ECHO e.V. im neuen Schuljahr. Am Freitagabend können alle Kinder ab sechs Jahren in der Dachauer Kreativschmiede den magischen Abenteuern des schrulligen Hexenmeisters „Catweazle“ lauschen oder über den Zauberer Pan Tau staunen, der nur seine magische Melone antippen muss, um sich zu verwandeln. Anmelden könnt ihr euch noch bis morgen Mittag per Mail an office@echo-ev.de!