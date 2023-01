Dackeldame sechs Tage in den Bergen verschollen

Ganze sechs Tage lang hat von Else jede Spur gefehlt. Die kleine Dackeldame war alleine in den Bergen im Spitzing-Sutten-Gebiet unterwegs. Eine Münchner Familie war wie jedes Jahr über die Feiertage auf ihrer Hütte am Spitzingsee . Als dann das Herrchen mit Else auf die Jagd geht, kehrt sie nach ihrem morgendlichen Rundgang nicht zurück. 6 Tage lang konnte selbst ein riesiger Suchtrupp die Hündin nicht finden. Erst dann gab es das große Wiedersehen: Ein ehemaliger Forstbeamter und Naturschutzwächter konnte die Dackeldame 3 Kilometer entfernt finden und zu der Familie zurückbringen .