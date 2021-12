DAH: Hier sind an Silvester Menschenansammlungen verboten

Wegen der Pandemie hat die bayerische Regierung beschlossen, dass Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit verboten werden können. Der Landkreis Dachau hat nun mit den Gemeinden festgelegt, in welchen Gebieten dies dort der Falls ein wird. Sollten sich in den Gebieten mehr als zehn Menschen in einer Gruppe zusammenfinden, kann die Polizei die Feierlichkeiten sofort auflösen. Das Ansammlungsverbot besteht in folgenden Bereichen:

Altstadt Dachau

Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau

Bahnhof Erdweg

Karlsfelder See

Prinzenpark in Karlsfeld

Bruno-Danzer-Platz in Karlsfeld

Rathausplatz in Karlsfeld

Am Kramer Kreuz, der Hochstraße sowie der Verbindungsstraße dazwischen in Haimhausen

Marktplatz in Odelzhausen

Jugendspielplatz in Petershausen

P+R Parkplatz Petershausen

Aussichtshügel Obermarbach im Gemeindegebiet Petershausen

Petrichplatz in Petershausen

EDEKA Parkplatz in Petershausen

Bahnhof Petershausen

Schule Petershausen