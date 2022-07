Die Menschen suchen die Abkühlung in den Badeseen in Oberbayern. Doch der Ebertshausener See im Landkreis Dachau bleibt für Menschen tabu. Wie das Landratsamt heute mitteilte, wurden bei der jüngsten Wasserprobe immer noch zu viele Blaualgen festgestellt. Diese Bakterien sind somit giftig und können bei Badenden Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Atemnot hervorrufen. Die Wasserqualität in allen anderen Badeseen im Landkreis Dachau ist aber einwandfrei.