Darum brennen in Kirchseeon die Straßenlampen tagsüber

Ganz schön viel Post flattert gerade ins Rathaus von Kirchseeon im Landkreis Ebersberg. Die Menschen dort werfen der Gemeinde Energieverschwendung vor. Tag und Nacht brennen nämlich die Straßenlampen an der B304. Die Gemeinde kann da aber nichts dafür. Schuld ist der Energieversorger Bayernwerk. Weil es eine Störung am Stromnetz gab, mussten die Lampen vorübergehend ans Niederspannungsnetz angeschlossen werden. Das kann aber nur an und aus, deshalb bleiben die Lampen auch tagsüber an. Am Montag soll die Störung behoben werden.