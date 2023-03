Darum haben gestern in Fürstenfeldbruck Sirenen geheult

Zur Mittagszeit ist plötzlich Alarmstimmung in Fürstenfeldbruck: In der Stadt sind die erst kürzlich eingeweihten Sirenen zu hören. Die Situation ist mysteriös, auch die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst (sie löst im Gefahrenfall die Sirenen aus) weiß auf TOP FM-Nachfrage von nichts. Aufklärung dann am Abend von der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeldbruck: Ausgelöst hat nur die Sirene an der Ecke Waldfriedhof/Landsberger Straße ausgelöst. Schuld war laut Feuerwehr ein einmaliger technischer Defekt. Trotzdem wird die Anlage jetzt von einer Fachfirma untersucht. Die neuen Sirenen waren erst Anfang Februar in Betrieb genommen worden. Beim Warntag vergangene Woche hatten sie noch normal funktioniert.