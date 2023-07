Das 29-Euro-Ticket für Azubis und Studenten kommt!

Jetzt ist es sicher. In Bayern kommt ab Herbst das 29-Euro-Ticket für Studenten und Azubis. Alle Auszubildenden können damit schon ab September fahren, die Studenten dann einen Monat später. Schüler profitieren von dem Ticket allerdings nicht. Laut dem Verkehrsministerium bekommen eh schon viele von ihnen ein komplett kostenloses Ticket.

Wer ein Ticket haben will, muss das 14 Tage vor Fahrbeginn beantragen – also Azubis, die ab dem 01. September fahren wollen, spätestens am 17. August.

Beantragen könnt ihr euer Ticket hier.