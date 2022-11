Nach dem großen Erfolg des 9-Euro-Tickets für Bus und Bahn kommt jetzt der Nachfolger. Bund und Länder haben sich jetzt auf das 49-Euro-Ticket geeinigt. Das sollen Kunden per Abo kaufen können, und dann je nach Bedarf auch wieder kündigen können. Man will das Ticket so schnell wie möglich einführen. Angepeilt ist Anfang kommenden Jahres.