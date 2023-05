Das ändert sich auf der Wiesn dieses Jahr

Auch dieses Jahr gilt wieder: Wer sich einen Platz im Bierzelt ergattern will, der sollte schonmal im Voraus einen Tisch reservieren. Und da gibt es dieses Jahr ein paar Neuerungen. Auch bei den Öffnungszeiten ändert sich einiges, außerdem gibt es drei neue Fahrgeschäfte zu testen. Alle Änderungen zum Oktoberfest 2023 gibt es hier im Überblick:

Neue Öffnungszeiten:

Unter der Woche öffnet das Festgelände voraussichtlich erst um 10 Uhr . An den Samstagen, Sonntagen und am Feiertag wird das Festgelände wie in den letzten Jahren auch um 9 Uhr geöffnet.

Auf der Oidn Wiesn geht’s dafür länger. Die Zelte sind bis 23:30 Uhr geöffnet. Und die Schaustellergeschäfte sind auf der Oidn Wiesn bis um 23:30 Uhr in Betrieb, an Freitagen, Samstagen und am Montag, den 2. Oktober sogar bis 24 Uhr.

Heuer gibt‚s die XXL-Wiesn:

Da der Feiertag auf den Dienstag fällt, geht die Wiesn dieses Jahr 2 Tage länger als sonst.

Neue Reservierungsregeln:

Außer im Käfer und im Weinzelt soll der Mindestverzehr in den großen Festzelten bei zwei Maß Bier und einem halben Hendl liegen.

Im Käfer und Weinzelt liegt unter der Woche bis 14 Uhr der Mindestverzehr bei 50 Euro pro Person, ab 14 Uhr sind es 95 Euro. Am Wochenende und am Feiertag liegt der Mindestverzehr bei 95 Euro pro Person.

Außerdem dürfen die Wirte nicht abfragen, ob Menüs oder weitere Verzehrgutscheine bestellt werden, bevor die Reservierung nicht bestätigt wurde. Damit es keinen Einfluss darauf hat, ob man die Reservierung bekommt, oder nicht.

Neue Fahrgeschäfte:

Es wird drei neue Fahrgeschäfte geben. Das „Crazy Island“ – mit seinen 5 Etagen Deutschlands größtes Adventure-Laufgeschäft. Das „Crazy Outback2“ auf zwei Etagen mit Koala-Waschanlage, Känguru-Boxschule, ein magisches Labyrinth und einer Wackeltreppe. Bei dem Fahrgeschäft „Mr. Gravity“ drehen sich auf einer Scheibe platzierte Gondeln bis zu 100 km/h schnell und es geht bis zu 20 Meter in die Höhe. Dafür fällt leider die Zugspitzbahn und ein Autoscooter weg.