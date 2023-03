Das ändert sich im April 2023

Verkauf des 49-Euro-Tickets



Jetzt steht es fest! Das 49-Euro-Ticket ist ab dem 3. April im Vorverkauf auf deutschlandticket.de erhältlich. Der offizielle Kauf der Tickets beginnt am 1. Mai. Das Ticket könnt ihr nur im ÖPNV, nicht im Fernverkehr nutzen! Für die Mitnahme von Hunden oder Fahrrädern wurde bisher noch nichts Genaues beschlossen. Auch auf Rabatte für Schüler, Azubis, Studenten und Rentner muss sich noch geeinigt werden.

Atomkraftwerke werden abgestellt

Obwohl der Ausstieg früher geplant war, stellte die Bundesregierung die letzten drei aktiven Atomkraftwerke in Emsland, Neckarwestheim und Isar 2 über den letzten Winter aufgrund der Energiekrise nicht ab. Doch am 15. April sollen die Kraftwerke abgeschaltet werden. Bis dahin werden sie immer weniger genutzt.

Corona-Schutzmaßnahmen laufen aus

Keine FFP2-Masken mehr in Läden und im Fernverkehr, keine Isolierungs- und Testpflicht mehr und jetzt soll es mit den Aufhebungen weitergehen. Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt nur noch bis zum 7. April, denn bis dahin ist die aktuelle Corona-Schutzverordnung noch gültig. Trotzdem können Ärzte von Mitarbeitern oder Patienten immer noch verlangen, eine FFP2-Maske in der Praxis zu tragen. Nur in Notfällen werden die Patienten auch ohne Maske behandelt.

Gehaltserhöhung in bestimmten Berufen

Ab April steigt für Leih- und Zeitarbeiter der gesetzliche Mindestlohn. In der untersten Entgeltgruppe steigt er auf 14,55 Euro, in der obersten Entgeltgruppe erhöht er sich auf 25,14 Euro.

Einen aufgestockten gesetzlichen Mindestlohn von 14,50 Euro pro Stunde bekommen Maler und Lackierer. Helfer im Maler- und Lackiererhandwerk erhalten mindestens 12,50 Euro.

Angestellte im Baugewerbe bekommen eine Lohnerhöhung ab dem 1. April um 2 Prozent im Westen und 2,7 Prozent im Osten. Auch erhalten die Arbeiter eine Pauschale für die Fahrtwege zur Baustelle.

Microsoft erhöht Preise

Microsoft passt weltweit seine Preise an und auch Deutschland ist davon betroffen. Die Preise erhöhen sich somit ab dem 1. April um 11 Prozent. Dies bezieht sich auch auf Microsoft 365, Office 365 und Dynamics 365. Bei Kunden mit einem Monatsvertrag gilt der Anstieg ab der Abrechnung für den April, nur bei Jahresverträgen gibt es keine Änderungen bis zum Ende der Vertragslaufzeit. Privatkunden sind nicht betroffen.

Postbank: Umzug von Girokonten

Ab dem 1. April sind alle Girokonten der Postbank auf einer anderen IT-Plattform. Aber keine Sorge: Dabei gibt es keine Änderungen beim Online-Banking. Alle Daten bleiben erhalten. Die einzige Änderung kann man auf dem ersten Kontoauszug danach sehen: aus technischen Gründen steht dort der Kontostand “0,00€”. Jedoch bucht die Postbank dann den bestehenden Kontosaldo ein, sodass der Kontostand wiederhergestellt wird. Des Weiteren erhält man nun seine Online- Kontoauszüge am Monatsende ins Postfach.

Geänderte Abläufe für den Lohnsteuerabzug

Ab dem 1. April gelten geänderte Abläufe beim Abzug der Lohnsteuer. Diese berücksichtigen auch die Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, der auf 1.230 Euro erhöht wird. Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird auf 4.260 Euro erhöht.