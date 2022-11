Das ändert sich im Dezember 2022

Im Dezember stehen wieder einige Änderungen an. Wir haben sie euch auf einem Blick zusammengefasst:

Start der Schlechtwetterzeit/ Saison-Kurzarbeitergeld

Ab dem 01. Dezember bis zum 31. März ist in Deutschland Schlechtwetterzeit. Damit kommt auch vermehrter Arbeitsmangel und Arbeitsausfälle. Um die Angestellten trotzdem in den Betrieben halten zu können, wird das sogenannte Saison-Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Anspruch darauf haben Betriebe im Bauhauptgewerbe, des Dachdeckerhandwerks, des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus sowie des Gerüstbauerhandwerks.

Dezember-Soforthilfe für Gasverbraucher

Mit der Dezember-Soforthilfe werden den Kunden die Abschlagszahlungen des kommenden Monats erlassen. Dabei sollen gezielt private Haushalte und kleine Unternehmen, die weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, unterstützt werden.

Weihnachtsgeschenke rechtzeitig verschicken

Nur noch wenige Wochen bis Weihnachten. Wer gerne ein Paket verschicken möchte, der sollte das am besten nicht auf den letzten Drücker erledigen. Eine Übersicht, wann ihr welches Paket spätestens losschicken müsst, damit es pünktlich an Heiligabend unter dem Baum liegt, findet ihr hier: https://www.imsueden.de/top-fm/wann-muss-ich-meine-pakete-abschicken-315742/

Energiepauschale für Rentner

Auch Rentner sollen von den hohen Energiepreisen entlastet werden. Die Pauschale in Höhe von 300 Euro soll bis zum 15. Dezember spätestens ausgezahlt sein. Insgesamt profitieren davon fast 20 Millionen Rentner.

Kosmetiker brauchen Fachkundenachweis

Kosmetiker in Deutschland brauchen ab Ende Dezember einen Fachkundeausweis, wenn sie bestimmte Behandlungen anbieten wollen. Darunter zum Beispiel die dauerhafte Haarentfernung mit Lasern oder IPL-Geräten. Außerdem verpflichtet das neue Gesetz, die Geräte zu Haarentfernung spätestens 2 Wochen vor Inbetriebnahme bei der zuständigen Behörde anzuzeigen.

Frist für freiwillige Steuererklärung

Die freiwillige Steuererklärung 2018 kann von Arbeitnehmern noch bis Ende Dezember eingereicht werden. Entweder beim Finanzamt in den Briefkasten werfen oder per Mail schicken. Achtung: Schon bei nur einem Tag Verspätung wird die Erklärung nicht mehr bearbeitet.

Warn-SMS am 8. Dezember

Am bundesweiten Warntag soll ein neues Warnsystem in Deutschland getestet werden. Damit sollen die Bürger im Katastrophenfall besser geschützt werden. Konkret erscheint am 8. Dezember auf jedem Handy eine Warn SMS samt Tonsignal. Anlass für das neue Warnsystem waren die heftigen Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 2021.

Neuer Winterfahrplan bei der Deutschen Bahn

Ab dem 11. Dezember gilt der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn. Alle Änderungen für Oberbayern haben wir euch hier zusammengefasst: https://www.imsueden.de/top-fm/fahrplanaenderungen-das-aendert-sich-in-oberbayern-316421/

Mehr Schutz vor Telefonbetrügern

Direkt ab Anfang des Monats tritt das neue Telefonschutz-Gesetz in Kraft. Ab dann werden Netzbetreiber stärker in die Pflicht genommen, ihre Kunden vor Telefonbetrügern zu schützen. Anrufe aus ausländischen Netzen ins deutsche Telekommunikationsnetz dürfen dann keine inländischen Rufnummern mehr als Absender-Informationen anzeigen. Zudem müssen Anbieter solche Anrufe abbrechen, die bestimmte Rufnummernarten enthalten. Damit werden beispielsweise vorgebliche Notrufnummern (110 oder 112) zukünftig erst gar nicht bei den Bürgern durchgestellt.

Kein Böllerverbot mehr

In den letzten zwei Jahren gab es in ganz Deutschland ein Verkaufsverbot von Böllern und Raketen, um die Krankenhäuser in der Coronapandemie zu entlasten. In diesem Jahr wird es kein Verbot mehr geben. Stattdessen können Landkreise und Städte selbst entscheiden, ob bei ihnen geböllert werden darf, oder nicht.